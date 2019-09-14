12 عرضا جانبيا لحبوب منع الحمل.. بينها 4 خطيرة

حذَّرت الدكتورة ندى حامد، اختصاصية النساء والتوليد في مصر، من استخدام حبوب منع الحمل للسيدات المدخنات ولمَن هن فوق الـ35 عاماً، إضافة إلى اللاتي يعانين مثل أمراض الكبد، القلب، ارتفاع ضغط الدم، الكلى والسكري.

وقالت حامد لـ"العين الإخبارية": "يجب استشارة الطبيب قبل اتباع أي وسيلة لمنع الحمل مع توضيح الحالة الصحيّة للراغبات في تأجيل الحمل خصوصاً مَن سبق وتعرضن لجلطات في أي جزء من الجسم، أو من تعاني من وجود دوالي الساقين".

وأشارت إلى أهم الأعراض الجانبية لحبوب منع الحمل ومنها:

أعراض عادية

1. القيء والغثيان

2. الانتفاخ

3. حساسية الثدي

4. صداع بسيط

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5. نقص الوزن

6. احتقان الثدي

7. نزيف في غير أوقات الدورة الشهرية

8. انقطاع الدورة الشهرية مؤقتاً

أعراض غير عادية

1. جلطات في الدم أو الأوردة لدى المدخنات

2. ارتفاع ضغط الدم ونسبة الكوليسترول

3. استمرار النزيف لوقت طويل

4. انخفاض مبالغ فيه للوزن

وتوضح طبيبة النساء أنَّ من الضروري استشارة الطبيب عند حدوث أي أعراض غير عادية أو استمرار النزيف وانخفاض الوزن بصورة مبالغ فيها>