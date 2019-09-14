7 فوائد للرضاعة الطبيعية.. أبرزها الحماية من السرطان

نصح الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر، الأمهات بإتمام الرضاعة الطبيعية لما لها من فوائد عديدة على صحة الأم والطفل.

وقال سليمان: "الرضاعة الطبيعية ليست مجرد غذاء، لكنها تعمل أيضاً على تقوية الروابط العاطفية بين الأم والطفل، خصوصاً بعد الولادة مباشرة، وهذا يمنح الطفل الشعور بالثقة والراحة والأمان ويساعده على التكيّف السريع ويسهم في بنائه النفسي بشكل سوي".

وعدّد سليمان فوائد الرضاعة الطبيعية وأهميتها للأم كالآتي:

1. تساعد على حرق السعرات الحراريّة الزائدة، لذا يمكن أن تساعد الأم على فقدان الوزن المُكتسب خلال الحمل.

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2. تقلل نزيف الرحم بعد الولادة.

3. تُحفِّز إفراز هرمون الأوكسيتوسين، مِمّا يُساعد على عودة الرحم إلى حجمه الطبيعيّ قبل الحمل.

4. تقلل احتمال الإصابة بهشاشة العظام وأمراض القلب والشرايين.

5. تُخفِّض احتمالات الإصابة بسرطان المبيض والثدي والرحم.

6. تُحفِّز إفراز هرمون البرولاكتين، الذي يُشعِر الأم بالهدوء والراحة والاسترخاء.

7. تقلل احتمالات حدوث اكتئاب ما بعد الولادة.