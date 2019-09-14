حملة إماراتية للتوعية بصحة القلب

تنظم وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية حملة توعوية خاصة بصحة القلب، وتستهدف النساء بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، تزامنا مع يوم القلب العالمي الذي يصادف 29 سبتمبر/أيلول من كل عام.

وتهدف الحملة -التي تقام بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية وجمعية القلب الإماراتية و"ماجد الفطيم" مستشفى "برجيل"- إلى رفع مستوى الوعي عند شرائح المجتمع والتعرف على عوامل الاختطار المؤدية لأمراض القلب والشرايين وأهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية.

وتنفذ الوزارة عددا من الفعاليات في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم في دبي والشارقة عجمان ورأس الخيمة والفجيرة خلال سبتمبر/أيلول، بمعدل 3 أيام في نهاية كل أسبوع.

وتقدم فيها فحوصات طبية مجانية للجمهور، مثل فحص السكر العادي والسكر التراكمي والكوليسترول وضغط الدم وفحص كتلة الجسم، وتقديم استشارات غذائية وطبية، وتوزيع مواد توعوية.

Advertisements

كما نظمت الوزارة بهذه المناسبة ورشة تدريبية للكوادر الطبية والتمريضية وأخصائيي التغذية حول الفحوصات الطبية والاستشارات وفق أحدث التقنيات الإلكترونية والذكية.

وأوضح الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بالوزارة، أن تنظيم هذه الفعاليات بالتزامن مع يوم القلب العالمي يأتي في إطار جهود الوزارة لخفض نسبة انتشار أمراض القلب والشرايين في الإمارات.

وأشار إلى وفاء دولة الإمارات بتعهداتها بخصوص بذل الجهود اللازمة للحد من الوفيات العالمية الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة تصل حتى 25% بحلول عام 2025، وذلك كون الأمراض القلبية الوعائية تعتبر المسؤولة عما يقارب ثلث الوفيات بالأمراض غير السارية في مختلف الدول، ما يجعلها القاتل الأول في العالم.

وأكد الرند أن رفع الوعي وتعزيزه والتركيز على أهمية الوقاية تسهم في السيطرة على أمراض القلب وعلى عوامل الخطر المسببة لها.

بدورها، لفتت الدكتورة فضيلة محمد شريف، مديرة إدارة التثقيف والتعزيز الصحي بالوزارة، إلى أن الحملة تسعى لتمكين أفراد المجتمع من إجراء تغييرات إيجابية تساهم في المحافظة على صحة القلب والتقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وعوامل الخطر المصاحبة لها.