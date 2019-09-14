خالد بيومي يوجه 3 انتقادات للإسماعيلي رغم رباعية بنغازي

وجه خالد بيومي، المحلل الرياضي المصري، عدة انتقادات لفريق الإسماعيلي ومدربه الصربي ميودراج ليستيش، رغم الفوز على أهلي بنغازي الليبي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، لافتًا إلى أن الفريق عانى من عدة نقاط ضعف في بعض المراكز داخل الملعب.

ونجح الفريق المصري في تحقيق الفوز على أهلي بنغازي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ذهاب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي احتضنها استاد الإسماعيلية.

وأكد بيومي، في تصريحات تلفزيونية، أنه كانت هناك رعونة في الأداء ظهرت على العديد من لاعبي الإسماعيلي خصوصًا في الشوط الثاني، مؤكدًا أن الحظ ساند الفريق بشكل كبير في عدم تلقي أهداف أخرى بخلاف الهدفين.

وأشار المحلل الرياضي المصري إلى أن المدرب الصربي نجح في أول اختبار له مع الفريق الأصفر، نتيجة الأخطاء الفردية التي ظهر عليها لاعبو أهلي بنغازي خصوصا في الدفاع وحارس المرمى.

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وتابع: "على الصعيد الفني لم نر أي تغيير في طريقة لعب الإسماعيلي نهائيًا، وإن كانت المهارات الفردية التي يمتلكها بعض اللاعبين أمثال أحمد مدبولي وعبدالرحمن مجدي هي التي صنعت الفارق بشكل كبير وتسببت في حسم الفوز".

وأردف: "أهلي بنغازي أضاع فرصة كبيرة في تحقيق التعادل على أقل تقدير لا سيما أن الإسماعيلي كان يسهل اختراقه سواء من العمق أو من على الأطراف، الأمر الذي وضح جليا في بداية الشوط الثاني".

وانتقد خالد بيومي فكرة تغيير مراكز اللاعبين والذين يعد أبرزهم وجيه عبدالحكيم، حيث تم الاعتماد عليه في مركز الهجوم، مشيرا إلى أنه على الرغم من إحرازه هدفين فإنه لم يملك مقومات المهاجم الشرس.

واختتم: "الإسماعيلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم قوي يستطيع التعامل داخل منطقة الجزاء سواء في الالتحامات أو ضربات الرأس أو غيرها من المهام التي تتوافر في المهاجم الجيد".

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام في ضيافة أهلي بنغازي يوم 27 سبتمبر/أيلول الحالي، علما بأنه لم يتم الاستقرار على ملعب اللقاء حتى الآن.