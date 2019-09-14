افضل أطعمة لحديثي الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - يعتبر حليب الأم أي الرضاعة الطبيعية من الثدي هو الطعام المفضل والأفضل للمولود حديث الولادة، وبعد ذلك تأتي مجموعة من الإضافات الغذائية الخارجية، ويطلق عليها الطعام الصلب.

الاختصاصي الدكتور رفيع حماد، طب أطفال ورعاية حديثي الولادة والخدج، يشير إلى أفضل الأطعمة لحديثي الولادة كما يلي... من عمر يوم إلى أربعة شهور: يكون الحليب هو طعامه الأول.

في حال بكاء المولود وحاجته للرضاعة باستمرار فيجب أن يقدم له الحليب الصناعي لكي يشعر بالشبع ويزداد وزنه. لا يفضل أن يقدم له الحبوب المهروسة بأي طريقة قبل أن يتم شهره الرابع فجهازه الهضمي غير مستعد لهضمها.

يمكن فقط تقديم فيتامينات للطفل حسب إرشادات الطبيب. بعد عمر الأربعة أشهر: كيف أعرف أن طفلي لديه استعداداَ للطعام الخارجي؟ إذا اصبح يجلس لوحده.

إذا كان يتناول الطعام من الملعقة ويمكن تجربة الحليب بأن يوضع في ملعقة ويقدم له.

وإذا كان يخلد للنوم بعد وجبة خارجية. Advertisements ماذا أقدم له كطعام خارجي؟ قدمي له الطعام المهروس والمضروب في الخلاط.

قدمي له العصير الطازج بالملعقة. حاولي ألا تدخلي زجاجة الرضاعة الصناعية لطفلك لكي لا يكره الرضاعة من الثدي.

قدمي له وجبة من الأرز المطحون والمطبوخ مرة يومياَ. يمكن أن يستبدل الأرز بدقيق النشا المهروس والغير محلى لأن السكر يصيب المولود بالغازات والمغص، كما أنه يجعله يكره حليب أمه. الممنوع للمولود في الأشهر الأولى: يمنع عنه العسل تماماَ.

ويمنع عنه حليب البقر.

وكذلك البيض بكل صوره حيث تقوم بعض الأمهات بوضع البيض النيء مع الحليب في قنينة الرضاعة وهذا من أكبر أخطاء التغذية ويعرض الطفل للتلبك المعوي وخطر العدوى والتلوثات المعوية. كيف تعرفين أن طفلك يشبع؟ ينام لفترات طويلة.

يزيد وزنه وطوله.

تتقدم حركاته وردود أفعاله دلالة على نمو مخه.

يتبرز من 4_5 مرات يومياَ ويكون لون البراز طبيعياَ.

ويتبول من 6-8 مرات يومياَ ويكون لون بوله أصفر فاتح.

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