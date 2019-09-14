أكثر أمراض العيون شيوعاً عند الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - أجريت دراسة صينية حديثة عن أمراض العيون الأكثر شيوعاً وانتشاراً لدى الأطفال الرضع وعن كيفية علاجها، وأجرى الدراسة باحثون بجامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين.

أمراض العيون شائعة جداً في أوساط الأطفال لاسيما الرضع منهم، ولكن لا داعي للخوف منها؛ إذ من السهل مداواتها بالعلاج الطبي الملائم والأبرز بينها:

التهاب الملتحمة:

في شكل عام يتأتى التهاب الملتحمة عند الأطفال المولودين حديثاً سواء نتيجة الإصابة بالتهاب جرثومي، أو فيروسي أم نتيجة انسداد القنوات الدمعية.

أعراضه:

انتفاخ الجفنين واحمرارهما.

الدموع الزائدة عن حدها.

سيل إفرازات مائية وكثيفة من العينين.

احمرار بياض العينين.

علاجه:

الاستعانة بقطعة قماش نظيفة ومبللة بالمياه الساخنة؛ لتدليك عيني الطفل وأنفه بمعدل 3 إلى 5 مرات في اليوم، فهذه الطريقة تخفف من انسداد القنوات الدمعية، وإفرازات العينين البيضاء أو الصفراء.

فرك جفني الطفل بقطعة قطن مغمسة بالماء الفاتر والملح، وذلك بمعدل مرتين إلى 3 مرات في اليوم.

استشارة الطبيب بشأن قطرة عينية مضادة للالتهاب وقادرة على مواجهة البكتريا والقضاء عليها.

الحول الكاذب:

يمكن تعريف هذه الحالة على أنها اختلال ظاهري في توازن العينين جراء اتساع جسر الأنف، ووجود طبقات جلدية إضافية بين الأنف وداخل العينين.

أعراضه:

التقاء نظر العينين عند نقطة واحدة.

انحراف الرؤية نتيجة انطواء الجهة الأنفية من الصلبة داخل الثنية الجفنية الأنفية.

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علاجه:

في أكثرية الحالات لا يخضع الطفل المصاب بالحول الكاذب للعلاج الطبي، ولكن على الأهل أن يستشيروا الطبيب الاختصاصي؛ للتأكد مما إذا كان الحول حقيقياً أم كاذباً.

في بعض الحالات يلجأ الأطباء إلى الجراحة لدواعٍ تجميلية.

الغمش أو كسل العين:

تشيع هذه الحالة في أوساط الأطفال الصغار، وغالباً ما تصيب إحدى العينين بالغمش نتيجة قدرة العين الأخرى على التركيز أكثر منها.

اعراضه:

انحراف العينين في اتجاهين معاكسين.

غياب الرؤية العميقة.

علاجه:

يمكن علاج العين الكسولة بالكمادات الدافئة والقطرات العينية، والنظارات الخاصة في حال تم تشخيصها في مرحلة مبكرة، والعكس صحيح إذ يمكن لهذه الحالة من التغميش أن تؤثر سلباً في نظر الطفل، وتحول دون تطوره في الشكل الصحيح.

الآن، وقد تعرفتِ على أكثر أمراض العيون شيوعاً في أوساط الرضع وطرق علاجها؛ فما عليك سوى أن تراقبي طفلك عن كثب وتتصرفي بحكمة ومسؤولية متى لاحظتِ إحدى العلامات المذكورة أعلاه، وتستشيري أهل الاختصاص لما تخرج الأمور عن سيطرتك.

وحذرت أيضاً الدراسة من أن تدخين الأم أثناء فترة الحمل يعرض أطفالها لخطر الإصابة بالحول، وضعف البصر.

راجع الفريق نتائج 11 دراسة علمية أجريت بهذا الشأن، ووجدوا أن تدخين الأمهات أثناء الحمل مرتبط بزيادة بنسبة 46% في خطر إصابة المواليد بالحول وارتبط تدخين الأمهات 10 سجائر يومياً أثناء الحمل بزيادة خطر الإصابة بالحول بنسبة 79% بين أطفالهن وفق الباحثين.

من جهته قال قائد الفريق الدكتور زوكسون لو: "إن تدخين الأم هو مشكلة صحية عامة خاصة في البلدان النامية، وتأثيرها كبير على صحة النسل".