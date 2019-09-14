أفضل عصير للقضاء على أنيميا الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - فقر الدم من الأمراض التي تصيب معظم الحوامل، لذلك إليك أفضل عصير لفقر الدم للحامل، والذي يساهم في علاج فقر الدم أثناء الحم بالإضافة إلى الأسباب المؤدية إلى فقر الدم واعراضه أثناء الحمل.

غالباً ما تعاني المرأة الحامل بفقر الدم بسبب احتياج الجنين الذي يتكون بداخل رحمها إلى التزود بالحديد والفيتامينات الموجودة في جسم أمه.

ويوضح الدكتور عمرو عباسي، استشاري أمراض النساء والتوليد بطب قصر العيني أن تزود الجنين بالكرويات الحمراء الكافية يؤدي إلى قيام جسم الأم بإنتاج كرويات أكثر، وبذلك تحتاج المرأة الحامل إلى كمية إضافية من الحديد، وتعرف هذه الحالة بأنيميا الحمل.

فقد أظهرت الدراسة التي قادها فريق من الباحثين في جامعة نيويورك، ونشرت في دورية «لانسيت جلوبال هيلث»، أن احتمالات وفاة الأمهات كانت أعلى مرتين بين أولئك الذين يعانون من فقر الدم الشديد مقارنة مع أولئك الذين لا يعانون من فقر الدم. وشدد الباحثون على إستراتيجيات الوقاية والعلاج من فقر الدم الأمومي تشمل أقراص الحديد للنساء الحوامل، وإغناء الطعام بالحديد.

أفضل عصير لفقر الدم للحامل:

ولأنك على علم بأن أفضل عصير للحامل، هي الأنواع الطازجة والتي لا تحتوي على السكر؛ لعدم حصولك على سعرات حرارية غير ضرورية، ومن حيث احتوائه على العناصر الغذائية التي تحتاجها طيلة فترة الحمل ما يلي:

عصير الطماطم: يحتوي عصير الطماطم على الخصائص التي تعمل على الحد من أعراض فقر الدم، هذا بفضل احتوائه على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات، يعمل عصير الطماطم على الحد من فقر الدم ويمكنك تحضير هذا العصير في المنزل من خلال وضع حبتين من البندورة في الخلاط الكهربائي، وأضيفي إليها ملعقتين من السكر.

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عصير الكيوي: يساهم عصير الكيوي في علاج فقر الدم أثناء الحمل ويعزز الدورة الدموية في الجسم؛ نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والسكريات.

عصير الشمندر: بعيداً عن فوائده الصحية والجمالية الكثيرة يساهم الشمندر في علاج فقر الدم خلال الحمل؛ إذ يمد الجسم بكمية مرتفعة من الهيموجلوبين، ويعتبر غنياً بالفيتامينات والحديد.

أعراض فقر الدم للحامل:

الإرهاق والتعب الشديدان من دون القيام بأي عمل مجهد ومسبق. زيادة سرعة نبضات القلب. الاصفرار وشحوب اللون. ضيق في التنفس.

في هذا السياق قد تختبر المرأة هذه الأعراض بسبب سوء التغذية أو نقص الغذاء بسبب كثرة التقيؤ والغثيان.

علاج فقر الدم:

على الرغم من وجود العلاجات الطبية لعلاج فقر الدم على سبيل المثال، ثمة علاجات طبيعية لفقر الدم تضاهي بفاعليتها حبوب الحديد، وهي تقتصر على الغذاء السليم وعلى العصائر التي عرفناك عليها.