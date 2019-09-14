شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: نعاس القيلولة خلال النهار يحمي القلب من الأزمات والان مع التفاصيل

قالت نتائج دراسة سويسرية إن نعاس القيلولة خلال النهار يحمي القلب من الأزمات والسكتات حتى لو تم الحصول عليها مرة أو مرتين في الأسبوع. ولاتزال أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة حول العالم وفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

ولم تتمكن دراسات في السابق من تقدير العلاقة بين وتيرة الحصول على قيلولة خلال النهار وبين أمراض القلب القاتلة، مثل فشل القلب والسكتة والأزمة القلبية.

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واستطاعت الدراسة السويسرية الجديدة احتساب عدد مرات القيلولة اللازمة لخفض مخاطر الإصابة بأزمات وسكتات قلبية.

واعتمدت أبحاث الدراسة على البيانات الصحية لـ 3462 شخص مقيم في مدينة لوزان، تم اختيارهم بشكل عشوائي، وتراوحت أعمارهم بين 35 و75 عاماً.

وأظهرت النتائج أنه سواء كانت القيلولة 5 دقائق او ساعة لا يؤثر زمنها على صحة القلب، وان الحصول على مرتين من القيلولة في الأسبوع يوفر حماية من النوبات القلبية، وأن أخذ قيلولة من 3 إلى 7 مرات في الأسبوع يرتبط بالتقدم في العُمر، ويساعد على تخفيض مخاطر الوفاة بسبب مشاكل القلب.