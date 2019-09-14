شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجربة أول مصل عالمي ضد الملاريا في كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هذا الأسبوع عملية تجربة أول مصل مضاد للملاريا فى العالم فى مناطق من كينيا بعدما تم تجربته فى وقت سابق فى غانا ومالاوى. Advertisements وذكرت تقارير إعلامية أنه سيتم إضافة المصل الجديد لمجموعة التطعيمات الروتينية ومن المنتظر أن يحصل أكثر من 300 طفل على التطعيم خلال السنوات الثلاث القادمة. يذكر إن الملاريا تقتل أكثر من 4 آلاف شخص فى مختلف أنحاء العالم سنويا أغلبهم من الأطفال، مما يجعل هذا المصل يمثل تحديا كبيرا يمكن أن يساهم فى مقاومة الإصابة بالملاريا.

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