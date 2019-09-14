شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات تساعد على حرق الدهون.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

هناك الطرق المميزة للتخلص من الدهون تناول المشروبات التي تساعد على حرق الدهون سواء كانت دهونا بالبطن أو بالجسم مع الحرص على تناولها بانتظام، إلى جانب ممارسة الرياضة بالطبع واتباع حمية غذائية غنية بالخضراوات.

وفيما يلي نتعرف على أفضل المشروبات التي تساعد على حرق الدهون، ومنها مشروب حرق الدهون للشيف سالي فؤاد..

مشروبات تساعد على حرق الدهون

1. مشروب الحمضيات لحرق الدهون

مشروب الحمضيات لحرق الدهون

المقادير:

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

نصف كوب من عصير الكيوي.

كوب عصير من البرتقال.

كوب من عصير الأناناس.

طريقة التحضير:

تمزج جميع أنواع العصائر وتقلب.

يتم تناول كوب من المشروب مرة واحدة يوميا على أن يكون خاليا من السكر.

2. مشروب الشاي الأخضر والزنجبيل لحرق الدهون

مشروب الشاي الأخضر والزنجبيل لحرق الدهون

المقادير:

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

ملعقة صغيرة من النعناع.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:

يتم غلي الماء ويصب في كوب.

يضاف إليه الشاي الأخضر والزنجبيل والنعناع مع التقليب

يغطى الكوب على المكونات، ويترك لمدة 5 دقائق.

يمكن تناول المشروب مرتين يوميا.

3. مشروب السبانخ والأفوكادو لحرق الدهون

مشروب السبانخ والأفوكادو لحرق الدهون

المقادير:

كوب من السبانخ.

ثمرة من الأفوكادو المقطع.

ثمرة من الموز الطازج.

ملعقة من زبدة الفول السوداني.

كوب من الحليب.

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مكعبات ثلج.

طريقة التحضير:

يتم وضع الحليب في الخلاط الكهربائي.

يضاف إليه الأفوكادو والموز، وزبدة الفول السوداني.

نضع مكعبات الثلج، ويتم خفق المكونات جيدا.

يتم تناول المشروب مرة واحدة يوميا.

4. مشروب الأعشاب لحرق الدهون

مشروب الأعشاب لحرق الدهون

المقادير:

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة من العسل.

عصير ليمونة.

كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير:

يتم وضع الزنجبيل والقرفة، والكمون والليمون في الماء المغلي.

يغطى الخليط ويترك لمدة 10 دقائق.

يحلى بعسل النحل ويتم تناوله مرتين يوميا قبل تناول الطعام.

مشروب حرق الدهون للشيف سالي فؤاد:

المقادير:

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

10 نقاط من فيتامين ج.

ماء مغلي.

طريقة التحضير:

نضع الشاي الأخضر والقرفة في الماء المغلي.

يضاف إليهما عصير الليمون والزنجبيل وخل التفاح.

نضع فيتامين ج ويتم تقليب المكونات جيدا.

يتم تناول المشروب قبل الوجبات بربع ساعة حتى تساعد على الشعور بالشبع.