شكرا لقرائتكم خبر عن السكتة الدماغية تؤدي إلى فقدان مليارات الخلايا العصبية والان مع التفاصيل

أظهرت اختبارات أجريت على فئران التجارب قدرة علاج جيني تم ابتكاره في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، على إصلاح الخلايا العصبية التي أتلفتها الإصابة بالسكتات الدماغية.

والعلاج الحالي للسكتة الدماغية له نافذة زمنية ضيقة، إذ ينبغي تلقيه عادة في غضون ساعات قليلة بعد حدوث السكتة الدماغية. ونظراً لأنه لا يمكن للعديد من المرضى تلقي العلاج في الوقت المناسب، فإنهم غالباً ما يعانون من إعاقة دائمة ناجمة عن فقدان الخلايا العصبية، ولذلك كانت الحاجة ملحة لتطوير علاج جديد لتجديد الخلايا العصبية واستعادة وظائف المخ المفقودة بين مرضى السكتة الدماغية.

ويوجد في الدماغ البشري نحو 86 مليار خلية عصبية، وفي حين يمكن التغلب على السكتات الدماغية الصغيرة، فإن السكتة الدماغية المتوسطة تتسبب في فقدان مليارات الخلايا العصبية، وتترك آثارا ضارة لا تتعافى تلقائيا، غير أن الفريق البحثي من جامعة بنسلفانيا أبلغ عن علاج جيني جديد يمكن أن يكون فعالا في هذا الإطار.

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وخلال الدراسة التي نشرت الخميس في دورية العلاج الجزيئي "Molecular Therapy" عن هذا العلاج الذي يستخدم جين NeuroD1، قال الباحثون إنه يستهدف تحويل الخلايا الدبقية بالمخ إلى خلايا عصبية، لإصلاح الأضرار الناتجة عن السكتة الدماغية وتحسين الوظيفة الحركية بشكل كبير.

والخلايا الدبقية هي مجموعة من الخلايا المحيطة بكل خلية عصبية في الدماغ لتوفير الدعم الأساسي لها، وعلى عكس الخلايا العصبية، يمكن للخلايا الدبقية أن تنقسم وتجدد نفسها، خصوصاً بعد إصابة الدماغ.

وتشترك هذه الخلايا الدبقية مع جيرانها من الخلايا العصبية الميتة بالمخ في السلالة الخلوية نفسها، ووجد الفريق البحثي أن الجين NeuroD1 هو العامل العصبي الوراثي الوحيد الذي يمكنه تحويل الخلايا الدبقية مباشرة إلى خلايا عصبية وظيفية داخل أدمغة الفئران.

ويقول الدكتور يوتشين تشن، زميل ما بعد الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا، والباحث الرئيسي بالدراسة في تقرير نشره موقع الجامعة: "خطوتنا التالية هي مواصلة اختبار هذه التقنية وترجمتها في نهاية المطاف إلى علاجات فعالة سريريا لمصلحة ملايين المرضى في جميع أنحاء العالم".