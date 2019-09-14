أعراض لا تنتبهينَ لها تُنذركِ بأزمة قلبية.. اكتشفيها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نبّهت دراسة بريطانية حديثة إلى أن ملايين السيدات ربما لا يعلمن أن التعرُّق بغزارة قد يكون أحد أعراض الإصابة بأزمة قلبية.

ولعل المفاجئ بحسب الباحثين، هو اكتشافهم من استطلاع رأي شمل 2000 امرأة، أن 57% منهن فقط يعلمن أن العرق واحد من عدة أعراض دالّة على الإصابة بنوبة قلبية.

كما أصيب الباحثون باندهاش لدى اكتشافهم أن نسبة تتراوح بين 59 و64% فقط من السيدات يعلمن أن شعورهن بدوخة أو بتعب يعد أيضًا علامة دالة على احتشاء عضلة القلب، وهو المصطلح الطبي للنوبة القلبية.

ونقلت بهذا الخصوص صحيفة الدايلي ميل البريطانية عن دكتور سارة بروير، المدير الطبي في إحدى الشركات العاملة بمجال الفيتامينات والمُكمّلات الغذائية في المملكة المتحدة، قولها: "تتصوّر النساء بالخطأ أنهن غير معرّضات للخطر. وهو ما يجب الانتباه إليه لأنه أمر فاصل بين الحياة والموت".

كما أن الأمر الذي زاد من قلق الباحثين في تلك الدراسة المسحية هو اكتشافهم أن أكثر من سيدة من بين كل 10 سيدات تعتقد بالخطأ أن الرجال فقط هم من يجب أن يشعروا بالقلق بشأن الشكوى من الحالة الصحية للقلب.