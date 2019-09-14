أوروبا وأميركا تراجعان سلامة عقار "رانيتيدين" الذي يستخدم في علاج الحموضة

أكدت الجهات المنظمة لقطاع الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا الجمعة، أنها تراجع سلامة عقار رانيتيدين الذي يستخدم لعلاج الحموضة، والمعروف باسمه التجاري زانتاك بعدما عثرت على آثار شوائب قد تسبب السرطان في بعض نسخ الدواء.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إنها اكتشفت الشوائب التي يطلق عليها اسم إن-نيتروسوديميثيلامين في بعض العقاقير التي توجد بها مادة رانيتيدين.

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وقالت الإدارة الأميركية ووكالة الأدوية الأوروبية إنهما ستراجعان سلامة العقار، لكنهما لا تنصحان المرضى حاليا بالتوقف عن تناوله.

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كانت صيدلية فاليشور، وهي صيدلية إلكترونية تختبر العلاجات التي تبيعها لرصد أي عيوب، أول من أبلغ الجهات التنظيمية بشأن الشوائب في عقاقير رانيتيدين.

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