أروع الجزر السياحية لعطلة الخريف من بينها "بروسيدا" الإيطالية في خليج نابولي

مع حلول فصل الخريف ينحسر الازدحام السياحي الكبير في مختلف الوجهات ويعم الهدوء في الأجواء وهو التوقيت المثالي لمحبي الاسترخاء والهدوء للانطلاق في رحلات ممتعة.

وتعد الجزر الهادئة من أجمل الوجهات التي تلائم رحلات وعطلات فصل الخريف حيث تقدم لزوارها سحر الطبيعة والمعالم وأجواء من الرومانسية والاستجمام.

واليوم نقدم لكم هذه المجموعة الجميلة من الجزر الساحرة التي تعد وجهات مثالية للاستمتاع بعطلة خريفية مفعمة بالهدوء والاسترخاء.

بروسيدا

جزيرة بروسيدا الإيطالية من الكنوز الساحرة التي تقع في خليج نابولي وهي تتمتع بحجمها الصغير وطابعها الفريد الذي لم تفسده الحداثة والحياة العصرية.

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ويعتبر الكثير من الفنانين والرسامين جزيرة بروسيدا ملاذاً للاسترخاء واستلهام الأعمال الفنية بفضل هدوئها الساحر وشواطئها الفاتنة.

وتتمتع الجزيرة بأسعار الاقامة المناسبة وقربها من نابولي وجزيرة ايشيا وتقدم متعة فريدة في مشاهدة أروع الخلجان ذات التكوينات الصخرية والكهوف.

ويمكن الجلوس على الميناء للاستمتاع بمشاهد القوارب واليخوت والجلوس في مقاهي ومطاعم مطلة على البحر كما يمكن زيارة المعالم الرومانية الأثرية.

ولا يمكن تفويت زيارة الشوارع القديمة والأزقة المرصوفة بالحصى ومنطقة كوريسيلا التي تتمتع بمطاعم المأكولات البحرية والأطباق الايطالية الريفية الأصيلة.

كما يمكن الاستجمام بزيارة حديقة فيرجيل والتجول بين معالم العصور الوسطى مثل قلعة أراغونيز المطلة على البحر وقصر كاسينا ومنطقة كوماي العامرة بالأثار الرومانية؟

لانزاروت

تتميز جزيرة لانزاروت بموقع فريد في أرخبيل جزر الكناري حيث تبعد 100 كلم من اسبانيا وتقدم أجواء مثالية لعطلة ساحرة واستجمام لا مثيل له.

وتتمتع لانزاروت بالشواطئ الخلابة ذات المياه الفيروزية والطبيعة الصخرية البركانية حيث تنتشرفي الجزيرة التضاريس الجبلية والكهوف البركانية.

وتقدم لانزاروت تجربة فريدة لزوارها حيث تحرص الجزيرة على الاستدامة والحفاظ على البيئة والتماهي معها، فيمكن الاقامة في منتجعات تتخذ التكوينات البركانية كجزء منها.

وتنتشر في الجزيرة مزارع الفواكه الرائعة مثل مزارع الكروم والخلجان والمضائق البحرية الرائعة التي تعود الى آلاف السنين مثل شاطئ باباغايو

وتتمتع الجزيرة بمجموعة واسعة من المنتجعات والفيلات الشاطئية ذات الاقامة المترفة والحدائق التي تتمتع بطبيعة صخرية بركانية حيث تتمتع اراضي الجزيرة بالخصوبة الشديدة نتيجة المصهورات البركانية.

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ويمكن لزوار الجزيرة الاستمتاع بزيارة الكهوف البركانية التي خمدت قبل آلاف السنين ومشاهدة تكويناتها المذهلة أو ممارسة الرياضات البحرية والسباحة في أروع الشواطئ.

ويمكن قضاء يوم بين الجبال ذات التضاريس الصخرية الرائعة وتتخللها البحيرات وينابيع المياه العلاجية الساخنة أو ممارسة الغطس لمشاهدة المتحف المائي.

رودس

رودس واحدة من الجزر اليونانية الخلابة فهي تتمتع بتاريخ عريق وعاشت لقرون متمتعة بمكانة كبرى كمركز تجاري للبحر المتوسط لذا فهي تقدم لزوارها أروع المعالم التاريخية.

وفي رودس يمكن نسيان العالم والاسترخاء أمام الميناء في مقاهي ومطاعم تقدم الأطباق اليونانية الأصيلة وزيارة الأسواق العتيقة ذات البضائع المذهلة.

كما يمكن الاستجمام على أروع شواطئ رودس ذات المياه الصافية ومشاهدة مبانيها الساحرة المطلة على البحر وزيارة البلدة القديمة لمشاهدة أروع الآثار والمعالم.

وتضم رودس العديد من معالم العصور الوسطى التي تتمثل في القلاع والحصون والكاتدرائيات والبوابات التاريخية كما تضم الآثار الاغريقية مثل معبد أبولو.

قبرص

تحظى قبرص بموقع متميز في قلب البحر المتوسط حيث توفر وجهة رائعة لكل العائلة بأجواء الاستجمام وسحر التاريخ وأروع الشواطئ والمنتجعات الساحرة.

ويمكن استكشاف المعالم التاريخية في بافوس والتي تعود الى القرن الرابع قبل الميلاد كما تتألق بمشاهد الجبال والشلالات والوديان والينابيع وأروع الشواطئ للرياضات المائية.

كما يمكن الجلوس عند الميناء في أروع المقاهي والمطاعم وزيارة قلعة بافوس التي تعود الى القرن الـ13 واستكشاف نيقوسيا المدينة الحافلة بآثار العصور المختلفة.

ويمكن مشاهدة متحف دير كيكوس الذي يضم أروع الآثار التاريخية من عصر ما قبل التاريخ والتعرف على أسوار المدينة والآثار العثمانية والقوطية

ولا يفوتكم الاستجمام على شواطئ ليماسول وزيارة القلعة التاريخية التي تعود للقرن الـ10 والتعرف على الآثار العثمانية في لارناكا وأروع الحدائق والمنتجعات في ايانابا.

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