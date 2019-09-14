شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن تمدد الأوعية الدموية الكاذب؟ قسطرة القلب أحد الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأمراض التى تصيب الأوعية الدموية خاصة بالقلب من المشاكل الخطيرة على الصحة، وقد تحدث الإصابة بحالة تمدد الأوعية الدموية الكاذب عند إصابة جدار الوعاء الدموي وعند احتباس الدم في الأنسجة المحيطة.

ووفقًا لموقع "mayoclinic" قد تحدث الإصابة بحالة تمدد الأوعية الدموية الكاذب كمضاعفات لإجراء عملية قسطرة القلب، وتستخدم قسطرة القلب في تشخيص أمراض القلب وعلاجها قد ينتج تمدد الأوعية الدموية الكاذب عن هذا الإجراء في حالة تسرب الدم وتجمعه خارج الشريان عند موضع إدخال القسطرة.

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يمكن أن يحدث تمدد الأوعية الدموية الكاذب أيضًا في شرايين أخرى في جميع أنحاء الجسم نتيجة لحدوث عدوى، أو تمزق تمدد الأوعية الدموية، الجراحة، حادثة.

وقد لا يتم اكتشاف تمدد الأوعية الدموية الكاذب للشريان الفخذي ذي الصلة بقسطرة القلب إذا كان صغيرًا ولن يتسبب في أي مضاعفات، وإذا كان تمدد الأوعية الدموية الكاذب أكبر من سنتيمترين أو إذا كنت تتناول أدوية معينة مثل مخففات الدم، فمن المحتمل أن يوصي الطبيب بأحد هذه العلاجات:

الإصلاح بالضغط والموجه بالموجات فوق الصوتية حيث سيبحث الطبيب عن تمدد الأوعية الدموية الكاذب باستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية. بمجرد عثوره على تمدد الأوعية الدموية الكاذب، يضغط الطبيب عليه لإطلاق الدم المتراكم.