شكرا لقرائتكم خبر عن عقاقير للحموضة في أمريكا وأوروبا قد تسبب السرطان والان مع التفاصيل

أعلنت الجهات المنظمة لقطاع الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا، السبت، أنها تراجع سلامة عقار رانيتيدين الذي يستخدم لعلاج الحموضة، والمعروف باسمه التجاري "زانتاك" بعدما عثرت على آثار شوائب قد تسبب السرطان في بعض نسخ الدواء.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها اكتشفت الشوائب التي يطلق عليها اسم إن-نيتروسوديميثيلامين في بعض العقاقير التي توجد بها مادة رانيتيدين.

وكانت صيدلية فاليشور، وهي صيدلية إلكترونية تختبر العلاجات التي تبيعها لرصد أي عيوب، أول من أبلغ الجهات التنظيمية بشأن الشوائب في عقاقير رانيتيدين.

وأوضحت الإدارة الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية أنهما ستراجعان سلامة العقار، لكنهما لا تنصحان المرضى حاليا بالتوقف عن تناوله.