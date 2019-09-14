شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لحماية قدميك من الأمراض الجلدية منها نقعها بالماء والملح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما ترتفع درجات الحرارة، يزداد التعرق فى القدمين، خاصة مع ارتداء الأحذية المغلقة يسبب ذلك رائحة القدم الكريهة أو حتى الالتهابات مثل القدم الرياضي، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

وتحدث رائحة القدم والالتهابات عندما تأكل البكتيريا التي تعيش على جلدك العرق وينتج عن هذا رائحة كريهة من الجلد.

نصائح لحماية قدميك من الأمراض الجلدية1. تنظيف قدميك

إن تنظيف قدميك جيدًا بوضعها في مزيج من الخل والماء أو الملح الخشن والماء للتخلص من البكتيريا على القدمين، ولكن لا تنقع القدمين إذا كانت بهما قروح أو خدوش أو جروح مفتوحة أو إذا كان النقع يهيج جلدك.

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2. حافظ على جفاف قدميك

احرص على تجفيف قدميك جيدًا بعد الاستحمام أو السباحة، لإن الرائحة الكريهة تأتي من الرطوبة، لذا من المهم الحفاظ على القدمين والأحذية والجوارب جافة قدر الإمكان.

إذا كانت قدماك تتعرقان مع مرور الوقت،ضع زوجًا إضافيًا من الجوارب في حقيبتك وقم بتغيير الجوارب.

يمكنك أيضًا الحفاظ على قدميك جافة باختيار الجوارب المصنوعة من القطن والأحذية المصنوعة من مواد طبيعية مثل الجلد الطبيعى.

3. تنظيف حذائك

يمكن استخدام الرذاذ المطهر الذي يحتوي على الإيثانول ومكونات التعقيم الأخرى، التي تقتل البكتيريا داخل الحذاء للتخلص من الرائحة وقتل البكتيريا.

4. مضادات تعرق القدم

إذا لاحظت أن قدميك تتعرقان، يمكنك استخدام مضادات التعرق في القدم دون وصفة طبية أو اذهب إلى العلاجات المنزلية مثل: نشا الذرة.