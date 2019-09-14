اقوى 3 خلطات للتخلص من دهون السيلوليت

يبدأ السيلوليت بالظهور تدريجياً مع تكدس الدهون في الجسم لدى المرأة. وسعى من تعاني من هذه المشكلة الى التخلص منها من خلال طرق عديدة أبرزها استعمال الخلطات الطبيعية. هناك الكثير من المنتجات التجارية التي يتم تسويقها على أنها الحل الفعال للتخلص من السيلوليت، إلا أنها في غالبية الأحيان لا تأتي بأي نتائج ملموسة. لذلك، جربي هذه الخلطات الطبيعية للقضاء على السيلوليت نهائياً.

الزنجبيل والبرتقال

مكونات الخلطة

لتحضير هذه الخلطة، أنت لا تحتاجين إلا الى أربعة مكونات طبيعية، هي التالية: ربع كوب من الزنجبيل المبشور، حبتان من البرتقال، ربع حبة من الليمون الحامض، وثمرة كبيرة من الغريب فروت.

طريقة تحضيرها واستهلاكها

اعصري كلاً من الغريب فروت والليمون والبرتقال، واحتفظي بالعصائر جانباً. من ثم، امزجي الزنجبيل مع العصائر التي حصلت عليها. اتركي المزيج في الثلاجة لبعض الوقت. تناولي المزيج على معدة خاوية، من ثم استهلكيه بين وجباتك الغذائية.



وصفة اللّيمون والصبّار

يعرف عن جل الصبّار قدرته على شدّ الجلد وترطيبه، لذا يمكن الاستفادة من خصائصه لشدّ جلد الذراعين، أمّا اللّيمون الغنيّ بفيتامين C ، فهو محفّز لإنتاج الكولاجين فتبدو البشرة نضرة ومشدودة.

المكوّنات:

•ملعقة من جل الصبّار.

•ملعقة من عصير اللّيمون.

•5 قطرات من زيت النعناع.

تمزج المكوّنات، ثمّ تطبّق على منطقة الذراعين مع التدليك لمدّة دقيقتين، يلف الذراع بالنايلون المخصّص لحفظ الأطعمة الـ Cling Film مع الضغط عليه ويترك لمدّة ساعة. فيما بعد يشطف الذراع، وسيلاحظ الفرق من المرّة الأولى.

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وصفة القهوة للتخلص من الـسيلوليت أو علامات التمدد

المكونات

ملعقة ترمس مطحون

ملعقة قهوة

نصف ملعقة زنجبيل

ملعقة زيت زيتون

عصرة ليمون

طريقة الإعداد والتطبيق

اخلطي المكونات السابقة جيداً مع بعض حتى تحصلي على عجينة متماسكة

قومي بتطبيق الخليط على المناطق المصابة بالخطوط البيضاء

اتركي الخليط لمدة ساعة ويمكنك لف المنطقة بغطاء بلاستيك ثم اغسليها بالماء الفاتر

احرصي على تكرار هذه الوصفة يومياً لمدة أسبوعين وستحصلين على نتائج مرضية.

شاهدي الفيديو :

طريقة تحضير مشروب منعش للتخلص من السيلوليت