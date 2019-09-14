فيديوجراف.. 3 صفقات تضع "الليجا" في وصافة الأكثر إنفاقا عالميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت فرق الدوري الإسباني حضورا قويا في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة 2019، بعد سلسلة من التعاقدات المميزة لتدعيم صفوفها خلال الموسم الجديد.

وشهد ميركاتو "الليجا" 3 صفقات مدوية، أبرزها البلجيكي إيدين هازارد الذي انتقل إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة طال انتظارها من جانب أنصار النادي الملكي.

وحسم برشلونة من جانبه صفقة التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان قادما من أتلتيكو مدريد، لتعزيز هجوم الفريق مع تراجع مستوى الأوروجواياني لويس سواريز.

أتلتيكو عوّض رحيل جريزمان بصفقة مفاجئة، حين تعاقد مع البرتغالي الشاب جواو فيليكس قادما من بنفيكا، في صفقة بلغت قيمتها 126 مليون يورو.

وحسب تقرير أعده الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن الدوري الإسباني حل ثانيا في قائمة أكثر الدوريات إنفاقا في الميركاتو الأخير على مستوى العالم، بعد نظيره الإنجليزي، بمليار دولار.