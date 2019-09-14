كُل بالمعقول.. التونة المعلبة مفيدة بس متكترش منها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول السمك من أهم الأشياء فى نظام غذائي صحي، حيث إن تناول حوالى 200 جرام من الأسماك كل أسبوع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة بنسبة 36%، وفقًا لمدرسة الصحة العامة بجامعة هارفارد، وسمك التونة المعلبة على الرغم من فوائده المذهلة واحتوائه على الأوميجا 3 أكثر من الأسماك العادية إلا إن التونة المعلبة قد تسبب لك تأثيرات عديدة إذا أفرطت فى تناولها، وفقاً لموقع "SAFE GATE".
ويقدم التونة كمصدر للبروتين الكامل - وهو يوفر جميع الأحماض الأمينية العشرة التي يحتاجها جسمك للبقاء على قيد الحياة. يستخدم جسمك هذه الأحماض الأمينية للحفاظ على الأنسجة السليمة ويستخدم الأحماض الأمينية المحددة للمساعدة في دعم وظائف المخ والحفاظ على توازن هرمون صحي.2- ارتفاع تناول أوميجا 3 الدهنيةتؤثر التونة المعلبة أيضًا على صحتك نظرًا لمحتوى الدهون في السمك، أوميجا 3 الدهنية والدهون الأساسية التي يستخدمها جسمك للحفاظ على صحة البشرة والشعر والحفاظ على صحة نظام القلب والأوعية الدموية والدماغ، لكن الافراط فيها قد ينعكس بأثر سلبى بالافراط فى تناول الأوميجا 3. 3- الإفراط فى الملح أحد الآثار السلبية لتناول التونة المعلبة هو زيادة كمية الصوديوم أو الملح، يحتاج جسمك إلى بعض الصوديوم للمساعدة في تنظيم توازن السوائل في الجسم ، لكن تناول الصوديوم الزائد يجبر جسمك على الاحتفاظ بالمياه، مما يؤدي إلى الانتفاخ وارتفاع ضغط الدم.
إذا كنت تعاني من حالة صحية تتطلب منك الحد من تناول الصوديوم، فتناول التونة المعلبة باعتدال لتجنب تناول الكثير من الملح.
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