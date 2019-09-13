شكرا لقرائتكم خبر عن من غير أدوية.. علاجات منزلية لحساسية الغبار.. منها خل التفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية الغبار من أكثر أنواع الحساسية شيوعًا، وهناك أسباب عديدة لها ما بين حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات، حيث يحدث لدى البعض رد فعل تحسسى إزاء هذه الأشياء وتحدث نوبة الحساسية، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية استخدام خل التفاح والعسل لعلاج حساسية الغبار، وفقًا لموقع "parenting". أسباب حساسية الغبار1. حبوب اللقاح أسباب حساسية الغبار1. حبوب اللقاح

عنصر شائع من النباتات، الأشجار أو الزهور، حبوب اللقاح تسبب الحساسية لكثير من الناس.

2. العفن

العفن، هو نوع من الفطريات والجراثيم التى يمكن أن تطفو في الهواء وتسبب الحساسية.

3. الفراء ووبر الحيوانات والريش

في بعض الأحيان، يمكن أن يسبب فرو حيوانك الأليف، رقائق الجلد، اللعاب، آثار البول وما إلى ذلك الحساسية أيضًا.

4. الصراصير

تحتوي هذه المخلوقات الزاحفة على مكونات صغيرة قد تؤدي إلى الحساسية من الغبار ونوبات الربو أيضًا.

أعراض حساسية للغبار-عيون حمراء وحكة.

-العطس.

-سيلان الأنف.

-الصفير والسعال.

-ضيق الصدر.

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-صعوبة في التنفس.

علاجات منزلية لحساسية الغبار 1. خل التفاح

هو علاج فعال لعلاج الحساسية للأتربة لأنه محمل بخصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا.

المقادير:

كوب من الماء الدافئ.

2-3 ملاعق كبيرة من خل التفاح.

1 ملعقة كبيرة عسل (اختياري).





الطريقة-تخلط جميع المكونات وتحتسي الخل.

- يمكنك شرب هذا الخليط بأمان مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

-يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للميكروبات تعمل كمضاد للهيستامين، على غرار ما تشتريه من أدوية.

2. العسل

يعتبر العسل أحد أفضل العلاجات الطبيعية لحساسية الغبار لأن العسل يحتوي على آثار لحبوب اللقاح، مما يمنع الحساسية على المدى الطويل.

المقادير2 ملعقة صغيرة من العسل الخام

-يجب أن تتناول ملعقتين صغيرتين من العسل الخام مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

-عندما تتناول العسل بانتظام ، فإنك تعرض جسمك لكميات صغيرة جدًا من حبوب اللقاح بشكل منتظم ما يجعل جسمك أقل حساسية لها على مدار فترة زمنية.