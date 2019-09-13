فيديو.. العنبري يكشف عن طموحات الشارقة قبل سوبر الخليج العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف عبدالعزيز العنبري المدير الفني للشارقة طموحات فريقه قبل مواجهة شباب الأهلي دبي، مؤكدا أنه يطمح لتقديم مستوى جيد في جميع البطولات. ويواجه الشارقة نظيره شباب الأهلي دبي، مساء السبت، في بطولة كأس سوبر الخليج العربي الإماراتي. وقال العنبري، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "نطمح دائما للوصول بالفريق إلى أعلى المستويات والبقاء في فرق المقدمة بجميع البطولات". ويخوض الشارقة المباراة باعتباره بطلا لدوري الخليج العربي، فيما يلعب شباب الأهلي اللقاء باعتباره بطلا لكأس رئيس الدولة. "العين الرياضية" تستعرض خلال الفيديو التالي، تصريحات العنبري بشأن طموحات فريقه.

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