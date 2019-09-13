شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الدهون المهدرجة خطر يهدد صحة القلب.. تعرف على أبرز الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدهون المتحولة هى خطر بالغ مضاعف على صحة القلب، حيث تزيد الدهون المتحولة مستويات الكولسترول الضار وتخفض مستويات النوع النافع منه ما يؤثر على صحة القلب ويؤدى إلى حدوث مشاكل صحية خطيرة به.

ووفقًا لموقع "webmed" فأن الدهون المتحولة من أسوأ أنواع الدهون التي يمكن تناولها، فيزيد النظام الغذائي الغني بالدهون المتحولة خطر إصابتك بأمراض القلب وهى السبب الرئيسي للوفاة لدى الرجال والنساء.

تحتوي بعض اللحوم ومنتجات الألبان على كميات قليلة من الدهون غير المشبعة التي تنتج طبيعيًا، لكن تتكون معظم الدهون غير المشبعة من خلال معالجة صناعية تضيف الهيدروجين إلى الزيت النباتي الذي يجعل الزيت صلبًا في درجة حرارة الغرفة.

تتوفر الصورة المصنعة من الدهون المتحولة والمعروفة باسم الزيت المهدرج في مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية مثل معظم أنواع الكعك والبسكويت والطبقة الخارجية من الفطائر والمقرمشات على السمن الذي عادة ما يكون مصنوعًا من الزيوت النباتية المهدرجة .

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الوجبات الخفيفة مثل البطاطس المقلية والذرة والدجاج المقلي تحتوى على الدهون المتحولة من الزيت المستخدم في عملية الطهي.

مبيض القهوة والسمن النباتي الصناعي، قد يحتوي مبيض القهوة الخالي من الألبان والسمن النباتي الصناعي الصلب على الزيوت النباتية المهدرجة .

الدهون المتحولة خاصة المصنوعة بطرق متنوعة والموجودة في الزيوت النباتية المهدرجة جزئيًا، ليس لها فائدة صحية معروفة يوصي الخبراء بالحفاظ على مقدار الدهون المتحولة عند أدنى مستوى ممكن.

كما قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بأن الزيوت النباتية المهدرجة جزئيًا لم يعد يعترف بها عمومًا على أنها آمنة" على الإطلاق وبأنه يجب استبعادها تدريجيًا من إنتاج الغذاء خلال السنوات القليلة المقبلة.