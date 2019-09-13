العام الدراسي.. لماذا يبدأ في شهر سبتمبر؟‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ العام الدراسي الجديد في كل دول العالم تقريبا، في شهر سبتمبر من كل عام فما السبب وراء اختيار هذا الشهر يا ترى؟

جاءت الفكرة في المملكة المتحدة، عندما أصبح التعليم الابتدائي إلزاميا في عام 1880 في ذلك الوقت كان الأطفال يعملون آنذاك في الحقول لمساعدة أسرهم ماديا، فكان على السلطات أن تصمم العام الدراسي بشكل يحفز الأسر على إرسال أبنائها للمدارس.

اختيار توقيت العام الدراسي جاء ليواكب الموسم الزراعي، فالعمل كان أقل في شهور الشتاء، وبالتالي تقل الحاجة لوجود الأطفال في الحقول.

على عكس الصيف تستلزم الدراسة العديد من الأمور، فارتفاع درجات الحرارة يتطلب كثافة أقل في الفصول، وتهيئة الظروف للتهوية وأجهزة التبريد، وهو ما يزيد من تكلفة الإنشاءات في المدارس.

ولهذه الأسباب صُمم على أساسها توقيت العام الدراسي في المملكة المتحدة، وانطبق على سائر دول العالم.