شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل": الهيروين يدمر تشابك الخلايا فى المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا سبب انتكاسة مستخدمي الهيروين السابقين، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة في مكافحة وباء الإدمان، حيث كشفت دراسة جديدة أجريت على الفئران عن أن الهيروين يقلل من مستويات البروتين اللازم للدماغ لتشكيل المشابك العصبية والحفاظ عليها.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحدث تخفيضات هذا البروتين، والمعروفة باسم "دربرين"، في مسارات البحث عن المتعة والمكافأة في المخ، وتؤدي إلى الإدمان.

وقال فريق من جامعة بوفالو (UB) في نيويورك، إن النتائج يمكن أن تؤدي في النهاية إلى علاجات قائمة على الأدوية تستهدف مستويات دربرين لمنع الانتكاس من المخدرات.

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وأصبحت الأفيونيات الموصوفة والمخدرات غير المشروعة منتشرة بشكل لا يصدق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والأمور تزداد سوءًا.

وتشمل علاجات أولئك الذين يتعافون من الإدمان أدوية مثل الميثادون والبوبرينورفين - التي تساعد الناس على الحد من استخدام الهيروين أو المواد الأفيونية الأخرى أو الإقلاع عنه - وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والطبية.

وأضاف الباحثون أنه من بين أولئك الذين يكافحون من أجل الشفاء، فإن ما بين 40% و60% من الناس ينتكسون، وفقًا للمعهد الوطني لتعاطي المخدرات.