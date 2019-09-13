وضعيّة يمكن أنْ تنهي حياة طفلكِ أثناء إرضاعه.. فكوني حذرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من الحمل إلى الولادة، رحلة الأمومة شاقّة ولا ينتهي تعبها بمجرّد الإنجاب، بل تبدأ مرحلة الرضاعة، ولكن ذلك لا ينكر حقيقة أنّ الأمومة حلم تسعى الكثيرات لتحقيقه.

إضافة إلى ذلك، تُعدّ مرحلة الأمومة مليئة بالتساؤلات، خاصّة للأمّهات الجُدد عندما يتعلّق الأمر بالرضاعة الطبيعية، حيث تأتي الرضاعة من بين المهام المتعبة للأمّ، خاصّة أنّها تضطرّ للجلوس لساعات طويلة.

وتلجأ الكثيرات إلى الاستلقاء أثناء الرضاعة للحصول على بعض الراحة، وظننًا منهنّ أنّها تسهّل من عملية الرّضاعة، ولكن هل ذلك أمر صحيّ وآمن؟

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تعتبر الكثيرات أنّ الاستلقاء أثناء إرضاع أطفالهنّ، أمر صحيّ ومفيد، ويجنبهنّ من آلام الرّقبة والظهر، إلا أنه الحقيقة عكس ذلك، فحسبما يوضّح خبراء صحيفة "تايمز أوف إنديا"، قد تصبح تلك الوضعية قاتلة لرضيعكِ؛ لأنه من المحتمل أنْ يصل الحليب إلى رئتي صغيركِ.

ليس ذلك فحسب، بل تزيد تلك الوضعية من خطر إصابة الرضيع بعدوى الأذن، حيث قد يتسرّب الحليب من الفمّ ويصل إلى أذنه.

لذا، يوصي الخبراء بتجنّب تلك الوضعية، خاصّة في الأشهر القليلة الأولى، مع ضرورة استشارة الطبيب لاختيار الوضعية الأنسب لإرضاع طفلكِ، لتُريحُك وتكوني آمنة على صغيركِ، كما يمكنكِ التبديل بين أكثر من وضعية ينصحكِ بها طبيبكِ.