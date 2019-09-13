شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: أطباء يحذرون من استخدام معجون الأسنان كمنشط جنسى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر فريق من الخبراء الرجال البريطانيين من وضع معجون الأسنان على العضو الذكرى كجزء من اتجاه غريب لمساعدتهم على الانتصاب لفترة أطول.





ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حذر الخبراء من أن الاقتراح الغريب ليس له أي تأثير على الأداء الجنسي وقد يؤدي إلى حروق وبثور على الأعضاء التناسلية.

وأوضح الخبراء أن زيوت النعناع والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في معجون الأسنان، بما في ذلك عوامل التبييض مهيجة للغاية للبشرة الحساسة، ويمكن أن تسبب حروق خفيفة وظهور بثور وتندب.

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وقال الخبراء إن هذه التقنية الغريبة تعرض النساء لخطر الإصابة بعدوى في المهبل، ونشرت مؤخرا مقاطع فيديو تصف كيفية تطبيق معجون الأسنان وتنصح الرجال "بتدليك معجون الأسنان على طرف القضيب" لضبط سرعة القذف وعلاج ضعف الانتصاب ويستمر لمدة 30 دقيقة.

وأصدر الصيدلي الاستشاري "جيمس أولوان" إنذارًا في أعقاب سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى إنه لا يوجد دليل على أن معجون الأسنان يمكن أن يساعد في حل المشاكل الجنسية.

وتابع "أولوان": لن تفعل أي شيء على الإطلاق لمكافحة سرعة القذف أو ضعف الانتصاب، على الرغم من الادعاءات الواردة في مقاطع الفيديو هذه".