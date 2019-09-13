كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:32 مساءً - إذا كانت هذه الفكرة قد خطرت ببالك، فأنت من الأمهات الغير تقليديات، فأنت حريصة على اندماج طفلك مع مجتمع المدرسة ولذلك فهو سوف يكون صداقات طيبة من خلال هذا النشاط فتابعي مع " الخليج 365 وطفلك" هذه الأفكار الجميلة . أفكار لهدايا جميلة: بعد تناول الحلوى يمكن استخدام الفارغ كحافظة أقلام. يمكن استخدام بسكويت الأيس كريم لتقديم بعض الزهور كهدية جميلة. يمكن توزيع الأقلام على شكل فراشات ويمكن اعدادها بخامات من البيت وتقديمها كهدية جميلة للأصدقاء. Advertisements وهذة فكرة بسيطة لفراشة ملونة كهدية جميلة. فكرة جميلة لتقديم الحلوى الصغيرة. هذة العبوات تباع جاهزة ولكن فارغة ويمكن تعبئتها بالحلوى في البيت وتقديمها كهدية. وهذة أيضا فكرة لتقديم البلونات كهدية. وهذة فكرة بسيطة وجميلة لتقديم الحلوى.

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كانت هذه تفاصيل خبر أعدي مع طفلك هدايا لزملاء الصف في بداية العام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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