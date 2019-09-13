شكرا لقرائتكم الكوليرا تفتك بالنيل الأزرق.. 3 وفيات وعشرات الإصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن السودان، الثلاثاء، تسجيل أربع حالات مؤكدة بوباء الكوليرا ووفاة ثلاثة أشخاص جراء الإسهال الحاد في ولاية النيل الأزرق التي تشهد تمردا مسلحا في جنوب البلاد.

وذكرت وزارة الصحة أنّ الوزير أكرم التوم طالب منظمة الصحة العالمية بإرسال إمدادات من لقاح الكوليرا فورا.

وتوجه مسؤولون من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية إلى المناطق المتضررة.

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وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء "أصيب 37 شخصاً بإسهال مائي حاد وتوفي منهم 3 أشخاص. وقد وقعت كل الإصابات والوفيات في مناطق مختلفة من ولاية النيل الأزرق".

وتوفي العشرات جراء الإسهال الحاد في السودان في العام 2016 بعد تسجيل آلاف الحالات في أرجاء البلاد.

وتشهد ولاية النيل الأزرق، التي تضم أقلية عرقية كبيرة، تمردا تقوده الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال منذ العام 2011.

وأعلنت الحركة وقفا لإطلاق النار في أعقاب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل الفائت.