تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير مهلبية بالقشطة

القاهرة - لايف ستايل

مقادير مهلبية بالقشطة

- حليب : 6 اكواب

- النشاء : 6 ملاعق كبيرة

- القشطة : علبة

- مستكة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- كريمة : مغلف (بودرة)

- ماء الزهر : ملعقة كبيرة

- سكر : كوب

- فستق حلبي : ربع كوب (مفروم خشن / للزينة) طريقة تحضير مهلبية بالقشطة اخلطي الحليب مع السكر والنشا في قدر على نار متوسطة بواسطة المضرب اليدوي حتى يذوب السكر.

أضيفي علبة القشطة، وحركي حتى تختلط المكونات.

أضيفي المستكة المطحونة، ومغلف بودرة الكريمة، وماء الزهر وحركي.

حركي المزيج حتى يبدأ بالغليان ويتحول لمزيج كثيف وكريمي.

اسكبي المهلبية بأكواب التقديم، وأدخليها للثلاجة مدة 3 ساعات قبل التقديم.

عند التقديم زيني بالفستق الحلبي وقدميها باردة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير شوربة شوفان بالحليب طريقة إعداد وتحضير الكابتشينو برغوة الحليب

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