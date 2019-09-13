تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي الموز بالإجاص



مقادير سموذي الموز بالإجاص ...صحي وسريع

- الموز : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع)

- ثلج : نصف كمية

- العسل : ملعقة كبيرة

- الإجاص : 2 حبة (مقشر ومقطع مكعبات)

- حليب : نصف كوب طريقة تحضير سموذي الموز بالإجاص ...صحي وسريع ضعي الموز والإجاص والثلج والعسل والحليب في الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج لمدة دقيقة حتى يصبح ناعماً.

صبي المزيج في أكواب وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كريب بالموز وشوكولاتة النوتيلا للفطور طريقة إعداد وتحضير خبز بالتفاح والموز

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