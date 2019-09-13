تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي الموز بالمانغو



مقادير سموذي الموز بالمانغو

- الموز : 1 حبة (مقطع)

- مانغو : نصف كوب (مفرز)

- لبن زبادي : ثلث كوب

- عصير المانغو : نصف كوب طريقة تحضير سموذي الموز بالمانغو 1. ضعي الموز والمانغو المفرزة وعصير المانغو مع اللبن الزبادي في الخلاط الكهربائي واخفقي حتى يصبح المزيج ناعماً. 2. صبي المزيج في أكواب وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كريب بالموز وشوكولاتة النوتيلا للفطور طريقة إعداد وتحضير خبز بالتفاح والموز

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