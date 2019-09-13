تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي الفواكة والزنجبيل



مقادير سموذي الفواكة والزنجبيل

- البرتقال : 1 حبة (مقشر، ومقطع)

- كيوي : 1 حبة (مقشر، ومقطع)

- الجزر : 1 حبة (مقشر، ومقطع)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج ومقطع)

- النعناع : 2 ورقة (طازج)

- عصير الجزر : نصف كوب طريقة تحضير سموذي الفواكة والزنجبيل 1. نخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي جيداً، وتصب في كأس ويشرب على الفور. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة اعداد وتحضيرحلى الفراولة والكيوي طريقة إعداد وتحضيربان كيك سريع بالكيوي والشوكولاتة

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