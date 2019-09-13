تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيرسموذي الموز بزبدة الفول السوداني

مقادير سموذي الموز بزبدة الفول السوداني للفطور قبل المدرسة

- الموز : 2 حبة (مقطع)

- حليب : 2 كوب

- زبدة الفول السوداني : نصف كوب

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- ثلج : 4 مكعبات طريقة تحضير سموذي الموز بزبدة الفول السوداني للفطور قبل المدرسة 1. ضعي الموز والحليب والثلج والعسل وزبدة الفول السوداني في الخلاط الكهربائي. 2. اخلطي المزيج حتى يصبح ناعماً. Advertisements 3. قدميه فوراً. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كريب بالموز وشوكولاتة النوتيلا للفطور طريقة إعداد وتحضير خبز بالتفاح والموز

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