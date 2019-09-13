تعرفي علي طريقة إعداد وتحضي سموذي الموز بالشوكولاتة



مقادير سموذي الموز بالشوكولاتة

- الموز : 1 حبة (مقطع)

- صوص شوكولاتة : ملعقة كبيرة

- حليب : كوب

- ثلج : نصف كوب (مكسر) طريقة تحضير سموذي الموز بالشوكولاتة 1. ضعي الموزة والحليب وصلصة الشوكولاتة مع الثلج في الخلاط الكهربائي. 2. اخلطي المزيج حتى يصبح ناعماً وكثيفاً. Advertisements 3. صبي المزيج في أكواب وقدميه فوراً. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كريب بالموز وشوكولاتة النوتيلا للفطور طريقة إعداد وتحضير خبز بالتفاح والموز

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