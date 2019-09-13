تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي الموز مع البلوبيري والشوفان



مقادير سموذي الموز مع البلوبيري والشوفان

- الموز : 1 حبة (كبير الحجم)

- البلوبري : نصف كوب (طازج)

- العسل : ملعقة كبيرة

- حليب : ربع كوب

- الشوفان : ملعقة كبيرة سموذي الفراولة بالشوفان الصحي لرشاقتك

طريقة تحضير سموذي الموز مع البلوبيري والشوفان قطعي الموز وضعيه في الخلاط الكهربائي.

أضيفي البلوبيري والعسل والحليب والشوفان، واخلطي بالخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج ناعماً.

اسكبي السموذي في أكواب وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كريب بالموز وشوكولاتة النوتيلا للفطور طريقة إعداد وتحضير خبز بالتفاح والموز

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