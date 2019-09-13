تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي الموز باللوز والقرفة



مقادير سموذي الموز باللوز والقرفة

- الموز : 1 حبة (كبير ومهروس)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- حليب لوز : كوب

- العسل : ملعقة كبيرة

- مكعبات الثلج : 6 مكعبات طريقة تحضير سموذي الموز باللوز والقرفة ضعي الموز المهروس مع اللوز المطحون وحليب اللوز والقرفة ومكعبات الثلج والعسل في الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج حتى يتجانس ويصبح ناعماً.

صبي الخليط في أكواب التقديم وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كريب بالموز وشوكولاتة النوتيلا للفطور طريقة إعداد وتحضير خبز بالتفاح والموز

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