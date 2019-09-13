تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عصير الأناناس مع البابايا

القاهرة - لايف ستايل

مقادير عصير الأناناس مع البابايا

- البابايا : نصف حبة (متوسط الحجم / مقشر ومزال البذور ومقطع)

- أناناس : نصف حبة (طازج ومقطع)

- الليمون : نصف حبة (مقشر ومقطع)

- العسل : ملعقة كبيرة

- مكعبات الثلج : 4 مكعبات طريقة تحضير عصير الأناناس مع البابايا ضعي الأناناس والبابايا والثلج والليمون والعسل في الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج حتى يصبح ناعماً.

صبي المزيج في أكواب وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سموذي الأناناس بالموز طريقة تحضير عصير الأناناس للدايت

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