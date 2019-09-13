تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عصير الأناناس بالليمون وقصب السكر

القاهرة - لايف ستايل

مقادير عصير الأناناس بالليمون وقصب السكر

- أناناس : 200 غم (الطازج والمقشّر)

- عصير الليمون : 2 حبة (الحامض)

- سكر : 4 ملاعق

- عصير قصب السكر : ربع كوب (الطازج)

- أناناس : 30 غراماً (للتزيين)

- الثلج : حسب الرغبة (المجروش)

طريقة تحضير عصير الأناناس بالليمون وقصب السكر 1. في الخلاط الكهربائيّ، يُضاف الأناناس والسكّر، مع الخفق.

2. ثمّ، يُضاف عصير قصب السكر والليمون إلى الخلاط، ويُخفق المزيج جيّداً.

3. يُصبّ العصير في كأس، ويُضاف الثلج المجروش إليه، ويُزيّن بالأناناس. قد يهمك ايضاً: Advertisements طريقة إعداد وتحضير سموذي الأناناس بالموز طريقة تحضير عصير الأناناس للدايت

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