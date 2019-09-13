تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عصير الأناناس مع جوز الهند

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مقادير عصير الأناناس مع جوز الهند

- جوز الهند : 2 كوب (ماء جوز الهند / مبرد)

- ثلج : كوب

- أناناس : 2 كوب (مفروم)

- العسل : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- جوز الهند : ملعقة كبيرة طريقة تحضير عصير الأناناس مع جوز الهند 1. ضعي ماء جوز الهند والأناناس والعسل والثلج وعصير الليمون في الخلاط الكهربائي. 2. اضربي المزيج حتى يصبح ناعماً. 3. اسكبي العصير في أكواب ووزعي جوز الهند فوقه وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سموذي الأناناس بالموز طريقة تحضير عصير الأناناس للدايت

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