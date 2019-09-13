تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عصير الأناناس بالكيوي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير عصير الأناناس بالكيوي

- أناناس : نصف حبة

- كيوي : 4 حبات طريقة تحضير عصير الأناناس بالكيوي 1- قشّري الكيوي وقطّعيه إلى قطع متوسّطة. 2- قشّري الأناناس وقطّعيه أيضاً إلى قطع متوسّطة الحجم. 3- ضعي الأناناس والكيوي في الخلّاط الكهربائي. 4- اخلطي المكوّنات حتى تحصلي على عصير متجانس. Advertisements 5- ضعي العصير في الثلاجة ثمّ صبيه في كوبين وقدّميه. 6- قدميه بارد أو مثلج. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سموذي الأناناس بالموز طريقة تحضير عصير الأناناس للدايت

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