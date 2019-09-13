تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة ملفوف وجزر

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة ملفوف وجزر

- الملفوف : كوبان (مفروم)

- الجزر : 3 حبات (مبشور)

- المايونيز : 3 ملاعق كبيرة

- لبن زبادي : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 1 حبة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

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طريقة تحضير سلطة ملفوف وجزر 1. نخلط الجزر والملفوف في وعاء. 2. نخلط المايونيز والملح والليمون واللبن في وعاء حتى يتمازج الخليط. 3. نسكب خليط المايونيز للملفوف والجزر ونقلب حتى تتمازج المكونات ونتبل بالفلفل الأسود. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر لرجيم صحي سلطة الملفوف الأحمر السريعة

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