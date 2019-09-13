تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر مع التفّاح

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الملفوف الأحمر مع التفّاح

- الملفوف الأحمر : باقة

- التفاح : 2 حبة (واحدة حمراء والثانية خضراء)

- البصل : 1 حبة

- الليمون : 1 حبة (الحامض)

- ملح : رشّة

- الفلفل الأحمر : رشّة (البودرة)

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- الخل : رشّة

طريقة تحضير سلطة الملفوف الأحمر مع التفّاح 1. بعد أن يُغسل الملفوف جيّداً، يُقطّع إلى شرائح ناعمة، مثلما يُفعل بالتّفاح (بشر).

2. يُخلط المزيج، يُضاف إليه البصل المقطّع إلى جوانج رفيعة ويُخلط مع الملح والحامض والفلفل والزيت والخلّ، ويقدّم. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر لرجيم صحي سلطة الملفوف الأحمر السريعة

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