تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف بالطماطم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الملفوف بالطماطم

- الملفوف : 2 كوب (مفروم شرائح رفيعة)

- طماطم : 1 حبة (كبيرة الحجم / مفرومة)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- الشبت : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة طريقة تحضير سلطة الملفوف بالطماطم اخلطي الملفوف مع الطماطم والبقدونس في طبق.

أضيفي الزيت وعصير الليمون والخل والملح وحركي المزيج.

زيني وجه الطبق بالشبت وقدميها. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر لرجيم صحي سلطة الملفوف الأحمر السريعة

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