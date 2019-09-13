تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة كولسلو

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة كولسلو (ملفوف وجزر)

- الملفوف : 8 اكواب (مفروم ناعم)

- الجزر : 2 حبة (مبشور)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم ناعم)

- سكر : ثلث كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- حليب : ربع كوب

- المايونيز : نصف كوب

- لبن زبادي : ربع كوب

- الخل : ملعقة كبيرة ونصف

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان ونصف طريقة تحضير سلطة كولسلو (ملفوف وجزر) 1. اخلطي الملفوف والجزر في وعاء عميق. 2. أضيفي البصل وقلبي. 3. اخلطي المايونيز واللبن والحليب والخل والسكر والملح والفلفل وعصير الليمون حتى يصبح المزيج ناعماً. Advertisements 4. صبي المزيج فوق الملفوف والجزر وقدميه فوراً. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر لرجيم صحي سلطة الملفوف الأحمر السريعة

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