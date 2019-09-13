تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الشتوية



مقادير سلطة الملفوف الشتوية

- فستق : 100 غراماً (مع كمّ إضافيّ للتزيين)

- الملفوف : نصف حبة

- الملفوف الأحمر : نصف حبة

- الملفوف : 150 غراماً (ملفوف بروكسل)

- الجرجير : 100 غراماً (البقلة المائية)

- البرتقال : 3 حبات

- الرمان : 75 غراماً (حبّ)

- زيت بذور اللفت : 3 ملاعق كبيرة (للتتبيلة)

- العسل : ملعقة صغيرة (خفيف / للتتبيلة)

- الخل : ملعقتان صغيرتان (للتتبيلة)

طريقة تحضير سلطة الملفوف الشتوية

1. يُحمّص الفستق برفق في مقلاة على النار، ثم يوضع جانبًا.

2. يُفرم كلّ من الملفوف الأبيض والملفوف الأحمر وملفوف بروكسل إلى شرائح رفيعة، وتُضاف مع الجرجير بعد تنظيفه إلى وعاء يُغطّى ويُبرّد لليلة.

3. تُضاف مكوّنات الوعاء، مع السائل الناتج عنها، إلى الطبق المخصّص للسلطة.

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4. يُضاف عصير البرتقال إلى مكوّنات التتبيلة، مع الخلط سويًّا، ثم تُضاف التتبيلة فوق الملفوف، مع الخلط. ويُقدّم الطبق مزدانًا بالفستق المحمّص والرمّان.

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