القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الذرة بالملفوف

- ذرة اصفر معلب : علبة

- الملفوف : 1 حبة (صغيرة مقطع إلى قطع رفيعة)

- الجزر : 4 حبات (متوسطة الحجم)

- خيار : 1 حبة (مقطعة دوائر)

- الثوم : 3 فصوص

- المايونيز : 3 ملاعق

- زيت الزيتون : 3 ملاعق

- عصير الليمون : 1 حبة (الحامض)

طريقة تحضير سلطة الذرة بالملفوف 1. يبشر الجزر ويخلط مع الملفوف المقطع شرائح ومع حبات الذرة. 2. يهرس الثوم مع المايونيز والليمون. 3. يوضع خليط الثوم والمايونيز فوق الجزر والملفوف والذرة و يخلط. 4. يضاف الخيار الدوائر على الوجه. Advertisements 5. يصب زيت الزيتون فوق السلطة وتقدم. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر لرجيم صحي سلطة الملفوف الأحمر السريعة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الذرة بالملفوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.