طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر بزيت الزيتون الشهية

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الملفوف الأحمر بزيت الزيتون الشهية

- البندورة الكرزية : ربع كوب (مقطعة لأنصاف)

- الملفوف الأحمر : 250 غراماً (مفروم)

- عصير الليمون : 2 حبة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- الذرة : علبة (مغسولة ومصفاة)

طريقة تحضير سلطة الملفوف الأحمر بزيت الزيتون الشهية 1. في وعاء الخلط نضع الملفوف ونصب عصير الليمون عليه. 2. نضع أنصاف حبات البندورة الكرزية فوق الملفوف. 3. ونضيف أيضاً حبات الذرة، ونرش الملح ونصب زيت الزيتون، نحرك المقادير حتى تتوزع وتتجانس جيداً، نزين ببضع حبات من البندورة الكرزية ونقدم السلطة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر لرجيم صحي سلطة الملفوف الأحمر السريعة

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