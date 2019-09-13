طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر بالجزر والمايونيز

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الملفوف الأحمر بالجزر والمايونيز

- الجزر : 2 حبة (مبشور)

- الملفوف الأحمر : 2 كوب (مفروم)

- عصير الليمون : 1 حبة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- المايونيز : ربع كوب

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة سلطة الذرة بالملفوف

طريقة تحضير سلطة الملفوف الأحمر بالجزر والمايونيز 1. اخلطي الملفوف الأحمر مع الجزر المبشور في طبق عميق. 2. اخلطي عصير الليمون مع الزيت والمايونيز والملح والفلفل. Advertisements 3. وزعي الخليط فوق الجزر والملفوف الأحمر وقدميها فوراً. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر لرجيم صحي سلطة الملفوف الأحمر السريعة

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