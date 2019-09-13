تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر بالفجل

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الملفوف الأحمر بالفجل

- الملفوف الأحمر : 2 كوب (مفروم)

- بقدونس : ربع كوب (طازج مفروم)

- الفجل : 3 حبات (مفروم دوائر رفيعة)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

لزيتون الشهية

سلطة الملفوف الشتوية

طريقة تحضير سلطة الملفوف الأحمر بالفجل اخلطي الملفوف الأحمر المفروم مع الفجل والبقدونس في طبق.

أضيفي الملح وعصير الليمون والخل البلسمك وزيت الزيتون وحركي المزيج.

وزعي البصل الأخضر على الوجه وقدميها. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر لرجيم صحي سلطة الملفوف الأحمر السريعة

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